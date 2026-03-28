世界チャンプも迫力にビックリ自動車レースのF1は現在、三重県の鈴鹿サーキットで今季第3戦日本グランプリを開催中だ。世界各国から多くの関係者が来日し、日本ならではの文化や風習に驚くことも多い。マクラーレンは昨季世界チャンピオンのランド・ノリスが日本の大ヒットおもちゃを満喫する動画を公開。これにファンから「日本には面白そうなおもちゃがあふれているな」との声が寄せられている。マクラーレンは日本グランプ