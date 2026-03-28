女子フリーで圧巻スピン披露フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで千葉百音（木下グループ）が150.02点をマーク。自己ベストの合計228.47点で銀メダルを獲得した。スコアシートに満点がズラリと並ぶ技があり、ファンからは賛辞が相次いだ。20歳の千葉が「ロミオとジュリエット」を熱演した。後半の3連続ジャンプでやや着氷が乱れた以外は、ノーミスの好演技。ステッ