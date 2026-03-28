3月28日に解散ライブを行ったアイドルグループ「#ババババンビ」の宇咲（うさ）が、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】横からアングルでラインが丸わかり！これからも見たいぞ 自身のインスタグラムには透け感のあるイエローの肩ひもなし衣装とブルー基調の衣装の画像を掲載。「週刊プレイボーイ掲載していただいてますさらに…！デジタル写真集発売です&