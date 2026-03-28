◆卓球▽ノジマＴリーグ女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位で昨季ＰＯ女王の木下アビエル神奈川（神奈川）が、チーム史上初の２連覇となる３度目の頂点に立った。ＲＳ１位で過去５度優勝の宿敵・日本生命を３勝２敗で破った。神奈川は１７歳のエース・張本美和が単、複２勝の活躍で、２季連続でＰＯのＭＶＰ賞に輝いた。張本