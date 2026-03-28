女優・新木優子の近影が、ファンをくぎ付けにしている。新木は２８日までに自身のインスタグラムを更新。白のＴシャツにデニムを合わせ、お腹がチラリと見えたシンプルなコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「可愛いっ！」「スタイル良すぎで綺麗すぎる」「さすが美人」「今日もキレイ」「足長っ！」「女神降臨」「自然体って感じで良き」などの声が寄せられている。