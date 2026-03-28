東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという現役医師・麻生泰氏が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に発表された元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏とユーチューバー・てんちむの“電撃結婚”発表に言及した。三崎氏は「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命