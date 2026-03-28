ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は5日目を終えた。山田康二（38＝佐賀）は準優9Rで2コースから差し残すと、バックで並走した宮之原を2Mでさばいて3着を確保。4コースカドからコンマ02のトップスタートを決めて捲った定松が不良航法を取られて賞典除外となったため、繰り上がりで優勝戦進出を果たした。今節は弟子の常住とSGで初共演。「弟子にいい背中を見せられればと思っているのが発奮材料になって