韓国女性グループ・ＡｆｔｅｒＳｃｈｏｏｌとして活動後、女優として活躍しているナナが、自宅に侵入した犯人の裁判で証人に選定されたことが明らかになり、２８日に自身のインスタグラムで心境を明かした。ナナは、現地メディア・マネートゥデイの記事タイトル「『強盗と対面を望んでいなかったが』…ナナ、結局法廷に立つ」というスクリーンショットとともに「何かがすごく間違っている気がする。法律がそうだというので、
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