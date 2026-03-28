『ママ友クラッシャー』（寺田御子：脚本、タ楼：作画、漫画のシュララ：企画/KADOKAWA）第6回【全6回】【漫画】『ママ友クラッシャー』を第1回から読むSNSフォロワー数5000の地味ママ、雨宮文月。ママ友会では、フォロワー数40万人のインフルエンサー・宮内紗理奈が女王のように君臨し、文月は雑用係をさせられていた。表向きは華やかなママ友インフルエンサー界隈で、文月は利用され踏み台になる側のはずだった。しかしフォロワ