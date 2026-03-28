世界的ヒット番組の日本版『THE FLOOR』が、28日（後7：00〜後9：54）に日本テレビ系で放送。初代THE FLOORが決定した（以下、ネタバレ表現を含みます）。【写真】ネタバレあり！初代THE FLOORが決定2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で