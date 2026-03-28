２７日午後１時１０分頃、富山県南砺市松原新、職業不詳の男性（８０）方から出火、３階建て住宅と、南側に隣接する木造２階住宅を全焼し、約３時間１５分後に消し止められた。県警南砺署は２８日、男性方の焼け跡から、身元不明の３人の遺体が見つかったと発表した。発表によると、男性は妻、娘との３人暮らしで、全員と連絡が取れていない。男性方の１階居間付近が激しく燃えており、遺体も１階から見つかったという。同署が