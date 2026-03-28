韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「한숨을 쉬다（ハンスムル シダ）」の意味は？「한숨을 쉬다（ハンスムル シダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、心の状態が吐息になって現れてしまうあの現象。「한숨을 쉬다（ハンスムル シダ）」はどういう意味なのでしょうか