男性6人組「GENERATIONS」の小森隼（30）が28日、東京ガーデンシアターでTOKYOFM「SCHOOLOFLOCK！」（月〜金曜後10・00）の20周年記念イベントを行った。6年にわたり務めてきた同番組のパーソナリティーを、31日の放送をもって退任する小森。満員の会場を見渡し「最後にこんなにいっぱいの生徒（リスナー）に会えてうれしいよ！」と万感の表情を浮かべた。イベントでは、乃木坂46の賀喜遥香（24）、井上和（21）、ロック