■陸上モーリー・プラント競技会（日本時間28日、オーストラリア‧メルボルン）【写真を見る】三浦龍司、今季初戦は専⾨外の1500mで3分42秒84の6位日本記録狙うも「悔しいレースに」【モーリー・プラント競技会】男子3000m障害の⽇本記録保持者・三浦⿓司（24、SUBARU）が、今季初戦で専門ではない1500ｍに臨み、3分42秒84をマークし6位でフィニッシュ。日本勢では女子200mで井戸アビゲイル風果（24、