「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２８日、蒲郡）峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が優勝戦１号艇をゲット。２０２３年の当地ダービー以来、７回目のＳＧ制覇に王手をかけた。準優１１Ｒは内５艇がコンマ０台のスリット合戦となる中、コンマ０３の踏み込みで逃げ切った。「足は十分と思っていたけど、上田龍星（大阪）の足が凄くて、速いＳを行かないとと思ってました」と肝を冷やしつつ「優勝するには申し分ない足。