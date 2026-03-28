All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、櫻井翔さんにスポットを当てたランキングです。嵐は、2026年5月31日で活動を終了すると発表し、現在はラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中。多くの作品の中で、櫻井さんが目立っているのはどの楽曲でしょうか？それでは、「櫻井翔が主役だと感じる