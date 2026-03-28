高齢化が進む日本において「介護」は大きな社会テーマの1つ。そこには介護離職、きょうだい間のトラブル、相続などさまざまな問題が横たわっているようです。例えば、介護に関する相談の中でも兄弟姉妹の仲が悪い、なかなか話が合わないといった内容はとても多いです。きょうだいで介護の方針が合わないケースについてどのように対応すべきか、実際に寄せられた相談内容とともに介護アドバイザーの筆者が解説します。【マンガ】要