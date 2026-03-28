人生100年時代といわれる今、60代をむかえる多くの方が「お金の正解」が見えない不安を抱えています。そこで、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答をもとに、60歳以上のリアルな声を集計しました。中には、60歳を過ぎて持ち家と収入はあるものの、預貯金は100万〜300万円程度と心許なく、退職金の予定もないという方が一定数見られます。今回は、預貯金が少ない中で老後の生活をむかえるケースにつ