TVアニメ『アオのハコ』Season2が、10月4日より放送開始されることが決定。あわせてティザーPVとティザービジュアルが公開された。 参考：千葉翔也×鬼頭明里×小林千晃が語る『アオのハコ』の役作り“一歩踏み出した”過去の経験も 『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の三浦糀による『アオのハコ』。等身大のキャラクターたちがそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好き