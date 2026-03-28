「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２８日、蒲郡）大上卓人（３５）＝広島・１０９期・Ａ１＝がうれしいＳＧ初優出を決めた。準優１０Ｒは道中は３番手を走っていたが、２周２Ｍで前競りを差して２着。「３着の感じだったのでいつも通り必死にレースをしていたら気付いたら２着だった」と、懸命に前を追ったことが好結果につながった形となった。今節は序盤から好気配をアピール。「トップクラスだと思う。ここ一年くらいで