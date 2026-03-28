「ボートレースクラシック・ＳＧ」（２８日、蒲郡）山田康二（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝に優出切符が転がり込んだ。準優９Ｒは３着。しかし１着の定松勇樹（佐賀）が不良航法で賞典除外となって、繰り上がりでファイナル進出。「チャンスがでてきた。生かしたい」とやる気を見せた。繰り上がりなので６号艇は仕方なし。しかし４日目２Ｒは、６コースから鮮やかにまくり差しで１着をもぎ取った。「出足は上位。展開が向