女優の水川あさみが２８日に自身のＳＮＳを更新。愛猫の死を報告した。水川はインスタグラムを更新し、「ニコが１４歳で虹の橋を渡りました。２０代後半から一緒に過ごし、私の人生の一部である彼女が居なくなり、気配がない生活にまだまだ戸惑い辛い日々ですが、自由になったニコとこれからはいつでもどこでも一緒だという思いで自分を励ましています。ニコ、カナダまで一緒に来てくれてありがとう。また会えるのを楽しみにし