◆第３２回ゴドルフィンマイル・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場・ダート１６００メートル）１２頭で争われたダートのマイル戦は、シルベストル・デ・ソウサ騎手とコンビを組んだ米国のバニシング（セン６歳、デヴィッド・ジェイコブソン厩舎、父ゴーストザッパー）が好位から抜け出して、昨年８月のチャールズタウンクラシック・Ｇ２以来の重賞制覇を飾った。バニシングはスタートがそれほど速くなかったが、序盤で