ＴＯＫＹＯＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！（ＳＯＬ！）」（月〜金曜・後１０時）の２０周年記念イベント「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＭＹＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ２０２６」が２８日、東京・東京ガーデンシアターで開催され、パーソナリティーを務めるＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼、アンジェリーナ１／３などゆかりのある著名人が出演し、イベントを盛り