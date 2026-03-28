立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISEELDORADO2026」で行った。RISE世界バンタム級（55キロ以下）タイトル戦3分5R延長1Rが行われた。挑戦者の第8代RISEバンタム級王者の大崎孔稀（26＝OISHIGYM）が世界王者の志朗（32＝BeWLLキックボクシングジム）を判定で破り、世界王者に輝いた。1Rは大崎はジャブ、志朗はローを見せる。互いに打ち合うも決定打はない。2Rは大崎が右の連打。王者が腕が当たりダウンを獲ら