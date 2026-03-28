28日午後9時33分ごろ、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の日立市と常陸太田市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨城県日立市常陸太田市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情