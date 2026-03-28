日本アメリカンフットボール協会は28日、富士通スタジアム川崎で28年ロサンゼルス五輪で追加種目として実施されるフラッグフットボールの女子日本代表トライアウト2次選考を行い、7人制ラグビーで21年東京、24年パリ五輪に出場した奥野（旧姓原）わか花（26）ら8人が通過したと発表した。1次選考は書類審査が行われ、31人が通過。この日の2次選考では身体測定とフィールドテストを実施。フィールドテストでは40ヤード（約36・5