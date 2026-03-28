本戦を前にファンサを行ったラウンドガールの“強肩ぶり”にファン騒然。「強肩おったな」「凄い飛んだ」「本気で投げてたw」などファンの注目を集める一コマがあった。【映像】美女ラウンドガールが驚きの“強肩発動”28日、東京・後楽園ホールで行われた「Krush.188」での一コマ。3試合のプレリミナリーファイトを終え、本戦が始まる前にそれは起こった。音楽とともに会場の客席から8人のラウンドガール「Krush GIRLS」が