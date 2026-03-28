五感全部で描くものだ!!▶▶この作品を最初から読むパッとしない兄をモテさせたい弟は、ついに行動開始!?内向的で地味な兄・大地と、社交的でモテる弟・空。学校でも人気者で明るい弟は、常に大人しくしている兄を見て日に日にため息をつく毎日。彼は大地が嫌いというわけではなく、兄が「女子にモテない」のが嫌でした。空は幼い頃に憧れたかっこいい大地のことを忘れられず、パッとしない彼にモヤモヤが募る弟がついに