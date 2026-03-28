韓国遠征を行うU-21日本代表は28日、韓国・天安のコリアフットボールパークでトレーニングを行った。前日にはU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。中1日を挟んだ29日にはU-23韓国代表と対戦する。セットプレーの確認後、フィールドプレーヤーは2組に分かれた。アメリカ戦の先発組と、45分以上プレーした選手はストレッチ後に室内調整へ。出場時間が少ない組は約1時間程度で汗を流した。日本と韓国は、今年1月のU23アジアカップ準決