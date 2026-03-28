3月28日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第27節が開催。西地区優勝へのマジックを「1」としていた西地区首位の神戸ストークスが、同地区5位のライジングゼファー福岡と対戦した。 神戸は司令塔の寺園脩斗がケガで欠場。第1クォーターは18－18の同点で最初の10分を終える。続く第2クォーターも激しい主導権争いとなるが、