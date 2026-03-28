4月17日より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送されるTVアニメ『逃げ上手の若君』の第1期＆第2期スペシャルPVと第2期キービジュアルが公開された。 参考：結川あさき×矢野妃菜喜×中村悠一にとって“逃げ上手”とは苦手なこととの向き合い方を語る 原作は、『週刊少年ジャンプ』で連載された、『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』の松井優征による同名コミック。第69回小学館漫画賞を受賞し、現在までに累計発