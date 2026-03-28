勝手に家に入ってくる野良猫VS元極道。「最大の弱点」をついて撃退を試みるも!?▶▶この作品を最初から読むかつて激化したやくざ同士の抗争に終止符を打った四代目鬼門組・組長の松方久秀。現在は引退して穏やかな余生を過ごしているものの、張り合いがなく暇過ぎる毎日。そんな彼の家にひょっこりと現れたのは、丸顔でポッチャリ体型の野良猫でした。盆栽を落としたり、台所から魚を取って逃げたり…「にゃん吉」と命名