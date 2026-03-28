エボリューション２８日の新宿大会で、ＺＯＮＥＳに続きＣｈｉ Ｃｈｉも退団を発表した。エボリューションは、この日の第１試合終了後にＺＯＮＥＳが退団を発表。さらにもう１人の旗揚げメンバーであるＣｈｉ Ｃｈｉもメインでのエボ女ストロング王座防衛戦後に団体を離れることを発表した。試合は炎華と激しい攻防を展開。右足への集中攻撃に悶絶する場面もあったが、最後は岩石落としでＶ１に成功した。試合後、マイクを持