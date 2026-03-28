ロックバンド・サカナクションの山口一郎が２８日、東京ガーデンシアターでＴＯＫＹＯＦＭの人気ラジオ番組「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！（ＳＯＬ！）」（月〜金曜・後１０時）の２０周年記念イベント「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＭＹＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ２０２６」に出演した。山口は、２３年９月までの１１年半「サカナＬＯＣＫＳ！」に出演。この日はレジェンド講師と