グラビアアイドル・ももせもも(32)が28日までに自身のインスタグラムを更新。ミリタリー系雑誌の表紙に登場することを報告した。 【写真】規格外のサイズに世界中から反響…注目はワールドクラス 「アームズマガジンさんの6月号の表紙の撮影をして来ました表紙はアニクラメンバーです」と月刊誌の撮影を行ったことを明かし、モデルガンのマシンガンを手に129.5センチ「M」を包んだ豊満スタイルで