「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（２８日、両国国技館）ＧＬＯＲＹ×ＲＩＳＥラスト・フェザー級トーナメント準々決勝が行われ、１分間最強を決める「ブレイキングダウン（ＢＤ）」初代フェザー級王者のＹＵＲＡ（２２）が、ＲＩＳＥ２階級制覇王者のイ・ソンヒョン（３５）＝韓国＝に３回２分５５秒、右ストレートでＴＫＯ勝ちした。堂々の４強入りを決め、準決勝（６月６日・大田区総合体育館）では元ＲＩＳＥライト級王者の