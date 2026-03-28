250両以上調達された16式機動戦闘車、でも装備していない師団・旅団がある？2026（令和8）年度は、陸上自衛隊の16式機動戦闘車の量産調達が始まってから10年という節目の年でもあります。【意外と広い!?】16式機動戦闘車がスッポリ入ったC-2の機内（写真）16式機動戦闘車は、全長8.45ｍ、全幅2.98ｍ、全高2.87ｍ、重量は26tある、８輪駆動の装輪装甲車です。主武装には105mm砲を採用し、10式戦車に匹敵する正確な射撃能力を