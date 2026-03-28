並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！コンピューターの世界でもよく見かける数字の並びです。ルールさえ分かれば、一瞬で答えが導き出せますよ。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。1, 2, 4, 8, 16, □ヒント：隣り合う数字を比べてみましょう。前の数字を「何倍」すると、次の数字になりますか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：32正解は「32」でした。▼解説今回の数列は、