青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは3月26日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つ衣装姿を披露しました。【写真】王林の抜群のスタイル「王林ちゃん…どんどん綺麗になりますね」王林さんは「きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました...ふぇんありがとうございました！」とつづり、4枚の写真と1本の動画を載せています。イベントでの衣装です。デニムの