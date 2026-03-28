世界的人気ゲームの『ポケモン』。その醍醐味はポケモンの“育成”と“バトル”にあるだろうが、4月8日からNintendo Switch向けに配信が開始となる『Pokemon Champions』は、“バトル”に特化した作品になっているという。【写真】映像美がすごすぎる…ポケモンバトル“ガチ勢”歓喜の新作ポケモン新作は“バトル特化”「勝敗にこだわり頂点を目指していく“ランクバトル”をはじめ、気軽に遊べる“カジュアルバトル”、友人とル