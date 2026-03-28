俳優の陣内孝則（67）が、28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演し、上京前のエピソードについて語った。福岡でロックバンド「ザ・ロッカーズ」を結成。ミュージシャンとしての成功を夢見た。「当時はフォークが全盛だった。アマチュアでも、長渕（剛）さんとか『CHAGE＆ASKA』さんとか、2000人の小屋をいっぱいにしちゃうの。アマチュアで」。未来の大人気ミュージシャンが、当時は福岡でしのぎを