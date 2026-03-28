27日の参議院予算委員会で、れいわ新選組の天畠大輔議員が郵便投票の拡大などについて質問した。重度の障がい者の天畠議員は、介助者が「あ、か、さ、た、な」と読み上げながら文字を確定させていく「あ、か、さ、た、な話法」などを使って質問した。【映像】「あかさたな」話法で質問する天畠議員（実際の様子）天畠議員はまず、「先の衆院選は解散から投票まで憲政史上最も期間の短い選挙でした。これにより投票する権利を侵