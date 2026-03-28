【漫画】本編を読む「死にたい」と思ってしまうことを、生きるための問いかけに変える――。『死にたがりやさんの明日生きるため日記』（加藤かと/オーバーラップ）は、「希死念慮」を抱える女性が、日々「小さな美しさ」を見つけながら生をつないでいく姿を描いたコミックエッセイだ。主人公は40歳の漫画家・日向ニジコ。母親からの心ない言葉や、初恋の人の自死がきっかけとなり、彼女の心は長くバランスを崩していた。結婚し