春といえば新生活！着回し力抜群のアイテムで可愛く、そして賢く楽しむなんていかがでしょう？そこで今回は、本田紗来とともに、女みもアピールできちゃう「バラクラバつきカーディガン」の着回しコーデを4つご紹介します。3Wayで対応できるからどんなシーンでも重宝されること間違いナシです♡Item 着回すアイテムはこちら♡バラクラバつきカーディガンやわらかなピンクで、女みをアピ♡ セットのバラクラバはつけ