◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）すごみを増した若手右腕を、貫禄で打ち砕いた。ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が、２点を追う５回２死満塁、カウント２―１から、１度打席を外して間を置き、直後に１４８キロの外角直球を強振した。右中間に運び、走者３人が生還。「（達は）去年より球も強くなっていた。高い集中力で、ひと振りで仕留めることができた」と、逆転二塁打にうな