ともに新監督が就任した昨季両リーグ最下位のヤクルト、ロッテが開幕２連勝発進した。セ・パそろって前年の最下位球団が連勝スタートは、６８年の広島（○○△●）、近鉄（○○○○●）以来、５８年ぶり２度目とかなりレアなケースとなった。昨季最下位に沈み、池山監督が就任したヤクルトは３回の集中打で３点を勝ち越すと、山野―リランソ―キハダのリレーで逃げ切り。相川新監督率いる昨季２位のＤｅＮＡに敵地で連勝を決め