春夏シーズンにぴったりな軽やかさと華やかさをまとった「プレミアムガーナ」の新作コレクションが登場♡抹茶や紅茶、フルーツなど素材の魅力を引き立てたラインナップは、毎日のご褒美時間をぐっと特別なものにしてくれます。忙しい日々の中で、ほっとひと息つける贅沢なひとときを叶える、今季だけの限定チョコレートをぜひチェックしてみてください♪ 春夏らしい華やかショコラカレ 価格：オ