実業家・春木開氏（37）が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新。“親友”である元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）と、ユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）が結婚を発表した件について言及した。春木氏は「年始に鬼電きてあまりにしつこいから出たら『赤い稲妻が走った！結婚する！！』はにゃ！？！？？その時が最初の報告だった」と、三崎氏から事前に連絡があったと振り返る。また「婚約指輪の話」と切