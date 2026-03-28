俳優・吉岡里帆が２８日、都内で行われた映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」の公開記念舞台あいさつにＷ主演の峯田和伸、若葉竜也らと出席した。この日は真っ赤なノースリーブドレス姿。１９７０年代後半に日本で初めてパンク・ロックを自分達で生み出した若者の物語として描かれる作品にちなみ、これまでのイメージをがらりと変えるパンクな髪形で登場。圧倒的なオーラを放った。作品にちなみ「最近、胸が